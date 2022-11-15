Чотири автопригоди зареєстрували за добу поліцейські Тернопільщини

Під колеса автомобіля Audi A4 потрапив пішохід. Аварія трапилася 14 листопада близько 10:30 у Тернополі на перехресті вулиць Братів Бойчуків – 15 Квітня. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, коли її збило авто. Кермувальник, здійснюючи маневр повороту, травмував жінку, 1958 року народження. Її госпіталізували до лікарні.

Чергову автопригоду зареєстрували слідчі в обласному центрі о 13:20 на вулиці Тарнавського. Водій автомобіля Volkswagen допустив зіткнення з Mercedes-Benz. В результаті удару травми отримала пасажирка Mercedesa.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення відповідатиме у суді водій автомобіля Skoda Octavia. У Кременці не розминулася іномарка та велосипедист. Проте кермувальник двоколісника від надання меддопомоги відмовився.

На Бережанщині травмувалася 39-річна місцева жителька. Жінку збив водій автомобіля Renault Budda. Їй надавали медичну допомогу. Водій попередньо тверезий.

По всіх фактах тривають перевірки.