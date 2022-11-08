Посилання на сайти від невідомих – це пастка шахраїв

Майже дев’ять тисяч гривень втратила жителька Тернополя. Жінка на сайті оголошень OLX розмістила оголошення про продаж картин. За деякий час їй написав потенційний покупець. Невідомий погодився купити товар, а згодом кинув посилання за яким перейшла продавець. Жінка ввела усі особисті дані, а також номер банківської картки та пароль від неї. За кілька хвилин з електронного гаманця тернополянки щезли усі кошти. Про злочин вона повідомила у поліцію. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці щодня застерігають та наголошують про те, що переходити за сумнівними посиланнями, а тим паче вносити будь-яку особисту інформацію, заборонено. Про це наголошують і адміністратори сайту OLX. Правила покупки-продажу прописані на даній платформі у розділі: Центр підтримки клієнтів: Безпека: Остерігайтеся цих схем шахрайства!

Переписуйтеся з невідомими лише в чаті на офіційному сайті. Не переходьте на сторонні месенджери. Якщо співрозмовник для оплати товару відправляє своє посилання, ігноруйте його, бо воно перекине вас на фальшиву сторінку. Різницю помітити одразу складно: це може бути навіть одна зайва літера в адресі сайту, яка і допоможе шахраям отримати доступ до ваших коштів та особистих даних.

Пам’ятайте, OLX не надсилає SMS або повідомлення у месенджерах – тільки на пошту та в застосунок OLX.

Забудьте про передоплату. Розраховуйтеся лише після того, як оглянули товар! Безпека, уважність та розсудливість допоможуть врятувати ваші гроші або товар.