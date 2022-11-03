ЄДопомогу можна оформити та отримати лише через офіційний сайт без введення особистих даних!

Допомога від ООН активізувала не лише заявників, але й шахраїв. Люди масово почали подавати заявки на отримання грошей і як результат – зросла кількість жертв шахрайств. В пастки зловмисників потрапляють не лише пенсіонери, але й молоді люди.

Майже 37 тисяч гривень втратила 37-річна жителька Скалатської територіальної громади. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги у розмірі 3600 гривень. Вона перейшла за посиланням, ввела усі дані і як наслідок – втратила усе, що мала на картці.

І лише після того, як гроші списалися з її рахунку, вона звернулася до поліції, аби вони знайшли та притягнули до відповідальності особу, яка розмістила посилання на фішинговий сайт.

Правоохоронці неодноразово наголошували, що переходити за посиланнями, а тим паче вводити конфіденційні дані та номери банківських карток – ЗАБОРОНЕНО!

Пам’ятайте, жодні державні установи чи банки не створюють ні каналів, ні ботів для виплат грошової допомоги. фішингові сайти можуть бути схожими на справжні сайти. Аби не потрапити на гачок пройдисвітів, переходити за посиланнями не варто. Найкраще – це знайти сайти єДопомога чи банку через пошукову систему або додаток.

Для отримання допомоги від міжнародних організацій потрібен лише номер рахунку у міжнародному форматі (ІBAN). Для українських рахунків він починається з букв UA та містить 27 цифр.

Відкривати окремий рахунок для цього не треба. Дізнатись ІBAN свого пенсійного рахунку можна через додаток (Приват24, Ощад24 тощо) чи в особистому кабінеті на сайті банку.

Номер картки, термін її дії та CVV-код, паролі від онлайн-банкінгу та PIN-коди за жодних обставин нікому повідомляти не можна. Заборонено його вводити і на будь-яких сайтах.