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На Тернопільщині триває конкурсний набір на посади поліцейських офіцерів громад

Категорія: Події, Тернопільщина

1a02f734765ba92882dc9698d0f8d5ed4012d6fd-42Конкурсний набір триває на посади поліцейських офіцерів до Тернопільської, Великогаївської, Збаразької, Заводської, Білобожницької, Більче-Золотецької, Почаївської, Лопушинецької, Теребовлянської, Микулинецької територіальних громад.

Взяти участь у конкурсі, який триватиме до 07 листопада 2022 року може діючий поліцейський, який має:
- загальний практичний стаж служби в поліції не менше півтора року (не враховується період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки);
- вищу освіту;
- належний рівень фізичної підготовки відповідно до затверджених нормативів;
- посвідчення водія категорії «В».
Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати електронну анкету за посиланням http://otg-officer.police.gov.ua/

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