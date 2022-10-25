Двох тернополян поліцейські підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом

Зловмисники перебували з потерпілим – громадянином іншої держави – в одній компанії, – гостювали у жителя села Байківці. З чужого помешкання пішли раніше, прихопивши ключі від чужого автомобіля. Коли іноземець вирішив повертатися до Тернополя, виявив, що зник його Mercedes-Benz. Про злочин було поінформовано співробітників поліції.

Оперативно відреагуваши на повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом, оперативники Головного управління Нацполіції спільно з працівниками відділення поліції міста Збаража та співробітниками патрульної поліції встановили місцезнаходження автомобіля – його викрадачі залишили за кількасот метрів від місця крадіжки. Розшукали поліцейські і причетних до злочину двох тернополян, 1998 року народження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.