Працівник підприємства спробував винести ізоляційні матеріали

Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, інкримінують слідчі відділення поліції №4 Збаража тернополянину. Чоловік намагався обікрасти роботодавця.

Про злочин на лінію “102″ повідомив представник підприємства, на якому працює підозрюваний. На прохідній контрльно-пропускного пункту охоронці помітили, що у чоловіка під одягом щось є. Коли йому запропонували показати речі, він зізнався сам та все віддав.

У всіх кишенях та під одягом 26-річного тернополянина було 96 ізоляційних стрічок. Сума збитків встановлюється. Триває слідство відповідно до ч.4 ст.185 ККУ.