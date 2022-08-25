Кременецькі поліцейські оголосили підозру жителю райцентру за незаконний збут зброї

Зловмисник за тисячу гривень намагався реалізувати револьвер. Був затриманий працівниками поліції в порядку статті 208 КПК.

Співробітники Кременецького відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий житель райцентру має намір збути вогнепальну зброю.

Проведеними заходами працівників сектору кримінальної поліції під процесуальним керівництвом кременецької окружної прокуратури затримали 40-річного зловмисника, котрий за тисячу гривень намагався продати предмет, ззовні схожий на пістолет типу «револьвер» невідомого калібру, без маркування та надписів на ньому.

Зброю поліцейські вилучили та направили на експертизу. За попереднім висновком експерта, револьвер є вогнепальною зброєю, придатною до використання.

Кременчанину оголошено підозру за частиною 1 статті 263 (незаконний збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.