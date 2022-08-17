20 тисяч гривень житель Шумської громади пропонував поліцейським за те, що сів за кермо нетверезий

Намагаючись відкупитися хабарем, шумчанин тепер нестиме ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що водій автомобіля ВАЗ 2109 пропонує неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала корупційне діяння жителя Шумської громади. З’ясувалося, чоловіка зупинили в місті за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування поліцейські помітили, що він нетверезий. На прохання пройти тестування на стан алкогольного сп’яніння зловмисник став пропонувати поліцейським 20 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відповідальність за статтею 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП шумчанин теж нестиме.