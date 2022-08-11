У Бережанах зловмисник викрав церковне майно

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники відділу поліції №1 (Бережани) місцевому мешканцю. 39-річний чоловік накриміналив у храмі.

Повідомлення про невідомого, який викрав з церкви акустичну колонку надійшло до правоохоронців від одного з прихожан. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, зловмисник зайшов до храму, схопив зі столу музичний інвентар і швидко покинув приміщення.

Злодія з краденим майном в руках оперативики виявили на одній з вулиць міста. Той у скоєному зізнався. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Триває досудове розслідування.