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Уродженка Запорізької області втратила понад три тисячі гривень, бажаючи допомогти знайомій

Категорія: Без категорії

шахрайДо співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшло повідомлення від 34-річної уродженки Запорізької області, котра тимчасово мешкає у селі Іване-Пусте,  про те, що невідома особа шляхом обману виманила у неї понад три тисячі гривень.

За словами потерпілої, до неї в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої  з проханням позичити гроші. Без роздумів жінка переказала на вказаний номер банківської картки 3400 гривень. Коли згодом зателефонувала до знайомої, виявилося, що та нічого в неї не просила і коштів не отримувала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:  ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію;  не переходьте за підозрілими веб-посиланнями, навіть якщо їх вам надіслав знайомий. Краще зателефонувати до нього та уточнити, що за посилання він вам скинув; створюйте складні паролі для реєстрації в соціальних мережах,  не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.

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