Хабарі за відпуск продукції: тернопільські поліцейські затримали керівника держпідприємства

Корупційну діяльність посадової особи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі Кременецького районного управління поліції.

Встановлено, що керівник державного підприємства у сфері видобування корисних копалин налагодив «схему» відпуску продукції без відповідного бухгалтерського обліку та за заниженою вартістю.

Дане підприємство має чималий борг, зокрема і по заробітній платі його працівникам. Але замість того, аби кошти від продажу спрямовувати на рахунки держструктури, посадовець наповнював власний гаманець. Від підприємця фігурант вимагав 19 000 гривень неправомірної вигоди.

28 липня його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів – 14 500 гривень. Посадовцю повідомили про підозру згідно із ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кременецька окружна прокуратура.