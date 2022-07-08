За селфі на пам’ятнику хлопця притягнуть до відповідальності

Хлопець на пам’ятнику Гереті – така фотографія з’явилася в інтернет-мережі 4 липня. На дану публікацію зреагували правоохоронці та зареєстрували подію в Журналі обліку інформації про злочини та правопорушення.

Пошуками фотографа зайнялися працівники Тернопільського райуправління поліції. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу хлопця. Це – житель Херсона, 2001 року народження. У Тернополі він зареєстрований, як внутрішній переселенець.

Порушник у скоєному зізнався. Хлопець каже, що заліз на пам’ятник, аби в кадр потрапила уся вулиця. Що так робити не можна – не знав, а люди, які проходили повз нього, мовчали й не зробили жодного зауваження.

За незнання закону житель Херсону відповідатиме у суді відповідно до статті 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.