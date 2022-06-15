За незаконне зберігання наркотиків можна втратити волю на 5 років

За незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту відповідатимуть у суді двоє жителів Тернопільської області.

В селищі Підволочиськ 14 червня працівники поліції виявили чоловіка, який мав при собі пакетик із подрібненою речовиною рослинного походження. 34-річний власник забороненої речовини стверджує, що марихуана його і продавати її не планував.

Того ж дня в Тернополі правоохоронці зупинили ще одного місцевого жителя. Чоловік, побачивши людей у формі, почав нервуватися та поводився дивно. Під час проведення поверхневого огляду у нього виявили згорток із кристалічною речовиною світло-жовтого кольору.

Наркотики, вилучені у жителів області, передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Після результатів експертизи буде вирішуватися питання про оголошення підозри порушникам.