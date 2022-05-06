Поліцейські застерігають від телефонних шахраїв: не повідомляйте нікому дані банківських карток та коди з смс-повідомлень

Шахрайство з банківськими картками – найпоширеніший вид злочину, від якого потерпають жителі краю. Майже щодня до правоохоронців надходять повідомлення від людей, яких ошукали телефонні незнайомці, які представлялися працівниками банку.

За минулу добу поліцейські задокументували два таких факти. Як розповів один із потерпілих, 54-річний жителя Тернополя, до нього теж зателефонували нібито з банку. Незнайомець сказав, що платіжна картка чоловіка заблокована і запропонував допомогу. Для цього потрібно було повідомити дані банківської картки. Дізнавшись особисту інформацію, зловмисник зняв гроші з картки тернополянина, а також оформив на нього кредитну картку, з якої теж викрав кошти. Загальна сума – понад 13 000 гривень.

У схожу шахрайську пастку потрапила 36-річна жителька Підгайців. «Працівник» банку викрав з її картки 6 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, у обох випадках потерпілі повідомили зловмисникам не лише дані своїх банківських карток, а також коди з смс-повідомлень, які надходили їм на телефон. За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Тривають заходи для розкриття злочинів.

Поліцейські вкотре застерігають жителів області від таких афер. Не довіряйте телефонним незнайомцям, особливо, коли йдеться про гроші. Основна порада – не розголошуйте нікому дані своїх банківських карток: пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з смс-повідомлень.

Будь-які банківські операції варто здійснювати особисто в фінансовій установі, а не в телефонному режимі. Обов’язково розкажіть про такий вид шахрайства своїм знайомим, родичам. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки – негайно телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки та блокуйте рахунок. Також про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.