У Тернополі обрали запобіжний захід водійці, котра в’їхала в Архикатедральний собор в центрі міста

Тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 49 620 гривень – такий запобіжний захід обрав суд у середу, 27 квітня, 35-річній жительці Тернополя. Жінці інкримінують пошкодження релігійної споруди.

Резонансна подія трапилася у ніч з 22 на 23 квітня 2022 року в центрі Тернополя. Жінка, керуючи автомобілем «Ауді», протаранила двері Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, в’їхала у храм та умисно пошкодила церковне майно.

На місці події правоохоронці провели необхідні слідчі дії та зафіксували усі збитки, які були спричиненні храму.

За результатами освідування, тернополянка перебувала за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Правопорушницю поліцейські затримали та оголосили їй підозру за ст. 178 Кримінального кодексу України. За вчинене тернополянці може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Після з’ясування усіх обставин справи діям тернополянки буде надана належна правова оцінка.