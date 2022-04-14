Поліцейські інкримінують двом жителям Борщова незаконну порубку дерев

Співробітники Борщівського відділення поліції виявили правопорушників на місці скоєння злочину. Вони саме вантажили деревину на причіп.

Причетними до незаконної порубки виявилися двоє мешканців Борщова. Дерева вони зрізали на території місцевого лісового господарства. Будь-яких дозвільних документів у них на це не було.

Виявилося, чоловіки зрізали дерева породи граб та дуб. Частину деревини вони встигли продати. Сума завданих збитків встановлюється.

Автомобіль марки «Opel Vivaro», на якому перевозили дерева, вилучено та поміщено на арештмайданчик.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.