Оперативники встановили причетність неодноразово судимого тернополянина до вчинення двох крадіжок

Зловмисник викрав на ринку гаманець у тернополянки, а з лікарні виніс барсетку. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану фігуранту може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 64-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала у неї гаманець.

Подія трапилась на центральному ринку. У портмоне було три тисячі гривень та банківські карки, з яких зловмиснику вдалося зняти ще 3 500 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився неодноразово судимий за магазинні крадіжки 46-річний тернополянин.

Під час перевірки з’ясувалося, що зловмисник вчинив ще одну крадіжку з лікарні. Звідти потягнув барсетку з грошима та мобільним телефоном. Потерпілий, 63-річний тернополянин, оцінив збитки у понад 2 500 гривень.

Речові докази поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).