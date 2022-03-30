Сусід обікрав приятеля й тепер його судитимуть по законах військового часу

Зварювальний апарат став об’єктом злочину 31-річного жителя одного із сіл. Чоловік скористався відсутністю господаря та вчинив протиправне.

До працівників відділення поліції № 5 ( смт. Підволочиськ ) надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності свого знайомого, якого він підозрює у злочині.

За словами потерпілого, допоки його не було вдома, сусід проник на територію його домогосподарства та привласнив зварювальний апарат.

Здогадки заявниця вдалося підтвердити й працівникам територіального підрозділу поліції. Підозрюваний у скоєному зізнався.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про злочин слідчі внесли в Єдини реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.