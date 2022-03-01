Аби запобігти скупченню транспортних засобів на блокпостах, поліцейські змінять організацію руху

Тернопільські поліцейські прийняли рішення змінити організацію дорожнього руху на блок-постах, аби дати можливість гуманітарним та іншим важливим вантажам без затримань їхати у потрібному їм напрямку. Тепер автомобілі, котрі везуть важливі вантажі, матимуть «зелений коридор» проходження нашої області.

На блок-посту, що у місті Зборів, організують додаткову смугу для проходження та перевірки цього транспорту. На під їзді до Тернополя транспортні засоби спрямовуватимуться в обхід Тернополя у напрямку Чистилівського перехрестя, біля ТРЦ «Подоляни» з виїздом на вулицю 15 квітня в обласному центрі у напрямку села Смиківці.

Ще одна гілка руху – від ТРЦ «Подоляни» до села Чернихівці, далі по об’їзній міста Збараж через село Скорики на Підволочиськ.

На блок-посту у селищі Березовиця теж буде організована додаткова смуга для зеленого коридору. Звідти автомобілі з важливими вантажами рухатимуться в бік Підволочиська.

У випадку, якщо виникнуть якість проблеми з проходженням постів або потрібна допомога з координації руху, можна телефонувати за даними номерами: 067 620 43 86, (0352) 27-15-77.