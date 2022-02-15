Нещасний випадок На Тернопільщині під час вирубки дерев зареєстрували правоохоронці

Бездиханне тіло 58-річного брата неподалік власного домогосподарства виявила тертнополянка. Про це вона одразу повідомила у поліцію та швидку. Проте медики констатували лише смерть.

Слідів насильницької смерті на тілі потерпілого експерт не виявив. Скоріш за все, чоловік планував заготовити деревину для власного використання. Вирубував у лісосмузі неподалік будинку. Користувався при роботі драбиною, але вона не встояла та впала разом із чоловіком. Зверху потерпілого придавило деревом.

За словами родички, її брат впродовж кількох днів не виходив на зв’язок, а тому вона приїхала до нього і почала шукати. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою “нещасний випадок”.