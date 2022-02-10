Чортківські оперативники встановили причетність раніше судимого жителя району до двох злочинів

Зловмисник обікрав водія, який його підвозив, та проник до нежилого господарства в одному із сіл району. До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл про те, що невідома особа викрала його гаманець, в якому було понад 2 000 гривень та документи.

Зі слів потерпілого, він виявив зникнення майна після того, як підвозив своїм автомобілем незнайомого йому чоловіка.

У ході розшукових заходів оперативники райвідділу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 48-річний житель району.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік причетний ще до спроби обікрасти нежиле господарство в одному із сіл району. Завершити задумане йому завадили сусіди потерпілого. Люди помітивши незнайомця, викликали працівників поліції.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) та 162 (порушення недоторканності житла). Оперативники продовжують перевіряти причетність фігуранта до інших злочинів на території району.