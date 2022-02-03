 Поліцейські встановили причетність жителя Зборівської громади до вчинення трьох крадіжок з підвалів

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя громади про те, що невідома особа проникла до його підвалу та викрала звідти різні інструменти. Загальну суму збитків потерпілий оцінив у понад 3500 гривень

На місці події поліцейські встановили, що крадіжка трапилася в підсобному приміщенні багатоповерхівки. Злодій проник до середини, пошкодивши навісний замок на дверях.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 67-річний житель Зборова. Під час перевірки з’ясувалося, що він причетний ще до двох крадіжок з підвалів. Частину чужих речей у нього вилучили.

За усіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.