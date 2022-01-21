Нещасний випадок на Чортківщині зареєстрували працівники поліції

Куріння в ліжку – попередня причина смерті чоловіка. 20 січня на лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що на Чортківщині в будинку рятувальники виявили обгоріле тіло господаря. Потерпілий – місцевий мешканець, 1952 року народження.

Сусіди кажуть, що за життя він зловживав алкогольними напоями. Близько опівдня люди побачили, що з вікон йде дим і викликали пожежників. Коли рятувальники загасили пожежу, то в будинку на ліжку побачили тіло чоловіка.

Він, ймовірно, заснув з сигаретою. На тілі потерпілого експерт слідів насильницької смерті не виявив.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.