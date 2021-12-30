Чортківські оперативники встановили причетність раніше судимого жителя району до вчинення двох крадіжок з проникненням

У вчиненні крадіжки з магазину та приватного будинку співробітники Чортківського районного відділу поліції підозрюють 28-річного жителя району. Вийшли на слід зловмисника та встановили його місцеперебування співробітники карного розшуку.

Повідомлення про крадіжку з магазину надійшло до правоохоронців на початку грудня. З крамниці у селі Шульганівка невідомий виніс продукти харчування, гроші та мобільний телефон. Загальна сума збитків – майже 5 000 гривень. Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що до торгового закладу проникли вночі, відваживши металопластикове вікно.

Ще одна крадіжка зі схожим способом проникнення до приміщення через декілька днів трапилася у сусідньому селі Нагірняка. З нежитлового будинку викрали телевізор та тюнер.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний житель району. Чоловік нещодавно звільнився умовно-достроково з в’язниці та перебував на випробувальному терміні.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські продовжують перевіряти причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території району.