Шумські поліцейські розшукують зловмисниць, котрі викрали з будинку пенсіонерів золоті вироби

У вчиненні крадіжки співробітники поліції підозрюють двох жінок. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Повідомлення про крадіжку з будинку надійшло до співробітників Шумського відділення поліції від 71-річної жительки Шумська. Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що вдень на подвір’я пенсіонерів зайшли дві невідомі жінки. Допоки господарі були у літній кухні, зловмисниці пробралися до їх оселі і винесли звідти 20 найменувань золотих виробів. До будинку проникли, скориставшись тим, що потерпілі залишили ключ в замку вхідних дверей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисниці, та вживають заходів з метою затримання їх, а жителів області застерігають не пускати до своїх господарств чи помешкань незнайомців. Завжди замикайте вхідні двері та не залишайте ключі від помешкань в легкодоступних місцях (під килимком, на підвіконні, під вазонами).

Навіть якщо ви господарюєте на подвір’ї, зачиняйте будинок та підсобні приміщення, а ключі забирайте з собою. Розкажіть про такі неприємні випадки стареньким родичам, адже такі люди надто довірливі, чим і користаються зловмисники.