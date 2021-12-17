Чортківські оперативники встановили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з чужого помешкання

З повідомленням про злочин до співробітників Чортківського районного відділу поліції звернувся 31-річний житель райцентру. У нього з квартири викрали гаманець з двома тисячами гривень.

Поліцейські з’ясували обставини події. Виявлося, що напередодні у помешканні заявника був малознайомий йому чоловік. Його потерпілий і запідозрив у протиправному.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу та місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 65-річний житель Чорткова. У нього вилучили крадений гаманець з грошима.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.