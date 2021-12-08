Поліцейські розслідують шахрайство, пов’язане з оформленням онлайн кредитів на жительку Тернопільщини

З повідомленням про шахрайські дії до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 25-річна жінка. Невідомі незаконно оформили на неї онлайн кредити.

За словами потерпілої, вона дізналася про фінансові зобов’язання після того, як їй почали надходити повідомлення про вимогу сплатити заборгованість за кредитним договорами.

Поліцейські з’ясували, що позики були взяті онлайн у чотирьох кредитних компаніях. Загальна сума – майже 20 000 гривень. Хто і яким чином це зробив – правоохоронці встановлюють. Як стверджує заявниця, вона нікому не розголошувала своїх особистих даних та ні з ким підозрілим не спілкувалася.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліцейські застерігають жителів області бути обережними при розрахунках за різні послуги через Інтернет. Проявляйте пильність при спілкуванні з незнайомцями по телефону і не розголошуйте жодних даних, які надходять у вигляді sms-повідомлень.