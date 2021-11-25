Оперативники викрили осіб, які вирощували та продавали коноплю

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб інкримінують слідчі двом жителям Тернопільщини. Чоловіки налагодили власну справу з вирощування та продажу нарковмісних речовин.

Впродовж кількох місяців слідчі Нацполіції краю спільно із співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом

Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері документували незаконну діяльність чоловіків. Вони тривалий час біля власного будинку на присадибній ділянці в селі Чистилів вирощували, висушували та реалізовували канабіс.

Під час проведення санкціонованих обшуків у них виявили та вилучили 133 висушених кущів коноплі та 34 живих рослини. Чоловіки кажуть, що продавали товар лише знайомим.

Організаторові незаконних заробітків обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 тисяч гривень. Перебуватиме під вартою і спільник, якщо не внесе 45 тисяч гривень застави. Обом інкримінують ч.2 ст.307 ККУ. Триває слідство.