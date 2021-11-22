На Тернопільщині мисливець влучив у бабусю та її онучку

Лікарів та поліцію викликали мисливці на Чортківщині. 21 листопада близько опівдня неподалік села Свидова з мисливської рушниці поранили жінку та дитину.

За словами начальника Чортківського районного відділу поліції Анатолія Мельника, зараз в Україні триває мисливський сезон.

На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей.

Потерпілі – жінка, 1960 року народження, та її семирічна онучка. Вони йшли на цвинтар вздовж поля. Дробинки поранили перехожих. На щастя, і у бабусі, і у дівчинки легкі тілесні ушкодження – врятував зимовий одяг та відстань.

У ході перевірки стало відомо, що дозволи на полювання чоловіки мають, документи на зброю також у них є. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Працівники поліції нагадують про безпеку на полюванні. Стрільба і знаходження із зарядженою зброєю в населених пунктах, а також поблизу них (ближче 200 метрів від жилих приміщень)категорично заборонена. Категорично забороняється виїзд мисливців до місця полювання з несправною і незареєстрованою зброєю. Забороняється стріляти “на шум”, по цілі, яку нечітко видно (під час туману, при сильному снігопаді, в сутінках, проти сонця та ін.)

При стрільбі кулями мисливець повинен бути дуже обережним, попередньо впевнитись, що поблизу, в напрямку пострілу немає людей і домашніх тварин. Необхідно завжди враховувати, що неподалік можуть знаходитись люди, що збирають гриби, ягоди, випасають худобу.

Не нехтуйте правилами техніки безпеки при поводженні з мисливською зброєю.