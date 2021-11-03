В Тернополі спецпризначенці виявили особу з забороненими речовинами

Пакетик з білою невідомою речовиною, а також пристрій для викурювання з залишками невідомої речовини виявили працівники роти поліції особливого призначення в тернополянина.

Під час патрулювання вулиць міста, спецпризначенці помітили підозрілого чоловіка. У ході проведення поверхневого огляду у нього виявили заборонені речовини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вони встановили, що зловмисник – тернополянин 1980 року народження.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.