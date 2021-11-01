Оперативники встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки

Позбавлення волі на строк від 3 до 6 років загрожує жителю Тернополя. Тридцятирічному чоловікові слідчі інкримінують ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу.

Ще 23 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що із кімнати медперсоналу в приміщенні дитячої обласної лікарні в період з 13.30 по 14.40 невідома особа викрала сумку з грошима, документами та банківськими картками.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного. Це – житель обласного центру.

Чоловік уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. У скоєному він зізнався. Перевіряють тернополянина і на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.