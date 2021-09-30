У кар’єрі під колесами вантажівки загинула жінка

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, розслідують працівники відділення поліції №1 Борщова.

29 вересня близько 18:30 у спецкар’єрі, що в селі Бурдяківці, вантажний автомобіль травмував жінку.

Потерпіла – працівниця кар’єру, 1961 року народження. За попередньою інформацією, жінка перебувала в “сліпій зоні” і водій автомобіля “БелАЗ”, рухаючись заднім ходом, зачепив її.

Потерпілу врятувати не вдалося. Жінка померла в автомобілі швидкої допомоги. Попередня причина смерті – масивна крововтрата в результаті розтрощення двох кінцівок. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу.

Триває слідство.