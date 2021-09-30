СБУ зупинила роботу незаконного кар’єру на Тернопільщині

Служба безпеки України у Тернопільській області припинили незаконний промисловий видобуток будівельного каменю вапняку.

Організували самовільну розробку надр неподалік села Саранчуки місцеві мешканці. Гірничі роботи проводилися промисловим способом із використанням важкої техніки.

Видобуток природніх ресурсів відбувався без необхідних дозволів та з порушенням екологічних вимог. Гірську породу зловмисники реалізовували нелегально приватним підприємствам за обумовлену суму грошей та в обхід податкового законодавства.

За попередніми оцінками фахівців, вартість видобутого каменю за час функціонування «підпільного» кар’єру на ринку становить кілька мільйонів гривень.

Наразі встановлюються розміри збитків, завданих діями зловмисників бюджету та екосистемі регіону.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо накладення арешту на техніку та транспортні засоби, які використовувалися у нелегальному промислі.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури.