Оперативники Збаразького відділення поліції розшукали чоловіка, який обікрав платіжний термінал

Повідомлення про крадіжку з електронного платіжного терміналу самообслуговування надійшло на лінію “102″. Жінка розповіла, що в ніч з 20 на 21 вересня невідомі пошкодили термінал, вмонтований на фасаді багатоквартирного житлового будинку у Збаражі.

На місце злочину виїжджали оперативники. За попередньою інформацією, невідомі пошкодили металеву скобу із навісним замком, віджали кришку терміналу і витягнули з нього касету з грошима. На момент крадіжки в касеті було 2540 гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий житель Збаразької територіальної громади, 1990 року народження. Він у скоєному зізнався. На момент злочину був у стані алкогольного сп’яніння, а термінал “відкривав” металевим прутом. Гроші витратив на продукти харчування та алкоголь. Залишки, а це 280 гривень, добровільно видав правоохоронцям.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.