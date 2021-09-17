Поліцейські піймали злодія, котрий викрав готівку

Невідомий зловмисник викрав гроші: таке повідомлення отримали працівники Тернопільського районного управління поліції від власника місцевої крамниці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що невідомий, скориставшись тимчасовою відсутністю продавця біля каси , зумів викрасти звідти 5000 гривень.

Особу, підозрювану у скоєнні злочину правоохоронці встановили. Ним виявився 21-річний житель обласного центру. Хлопець вже потрапляв в поле зору правоохоронців за крадіжку.

Частину грошей та куплений за решту новий одяг поліцейські вилучили, а підозрюваному доведеться відповісти перед Законом згідно статті 185( крадіжка) КК України. Слідчі дії тривають.