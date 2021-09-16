Жителі Тернопільщини продаючи в інтернеті, стали жертвами шахраїв

Неправдиві повідомлення, як правило, створюють аферисти для отримання банківських реквізитів та конфіденційної інформації власників банківських рахунків. Отримані дані вони використовують для привласнення краян.

За такою схемою потерпіло одразу троє мешканців області. Вони продавали різноманітних товар на інтернет-платформах, а потрапили в шахрайські пастки.

Спершу громадяни розміщували дописи про продаж майна. До них телефонували псевдопокупці й запевняли про намір придбати товар. Згодом аферисти надсилали продавцям фішингові посилання, за якими краяни вводили свої банківські дані. В результаті шахраї привласнили понад 20 тисяч гривень, знявши гроші з рахунків жителів Тернопільщини.

Відомості про події працівники територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазвичай посилання на фішингові ресурси надходить електронною поштою або у месенджерах. Такі ресурси можуть повністю копіювати дизайн інтернет-магазинів, банків, платформ оголошень, сервісів обміну валют, служб доставки. За посиланням необхідно вказати дані банківської картки (номер та термін дії картки, PIN та СVV-код), а також конфіденційні дані будь-то дата народження, дівоче прізвище матері, логіни та паролі від різних ресурсів тощо.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

- купувати товари лише на перевірених сайтах;

- не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

- уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

- нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.