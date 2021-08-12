468×60
468×60

За жорстоке поводження з тваринами житель Лановеччини може постати перед судом

Категорія: Кримінал

12-15-840x480-c-1Статтю 299 Кримінального кодексу України порушили працівники відділення поліції “2 (м.Ланівці) щодо жителя району. У разі доведення вини, йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

В інтернет-мережі з’явилася публікація та відеоматеріал про те, що чоловік знущався над собакою. Тварину забрали представники громадської організації і спробували її реанімувати. Проте їм це не вдалося. Цуценя не вижило. Справою зайнялися правоохоронці.

Виїхавши на місце події, вони поспілкувалися з порушником. Чоловік каже, що собака забігла на його подвір’я, де погризлася з його псом. Він запевняє, що не бив тварину. Так це чи ні встановить слідство. Поліцейські працюють на місці події та спілкуються з очевидцями й сусідами.

Триває слідство.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *