Наркотики у томатній пасті: збаразькі поліцейські вилучили заборонені речовини, які були у передачі для засудженої

До співробітників відділення поліції у Збаражі надійшло повідомлення від чергового виправної колонії, що у селі Добриводи, про те, що в посилці, переданій одній із засуджених, виявлено два поліетиленові згортки із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору.

Під час огляду передачі правоохоронці виявили згортки, які булизаховані в упаковку з томатною пастою. Надійшла передача з міста Полтавської області. Особу відправника встановлюють.

Виявлену речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.