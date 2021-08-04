На Кременеччині у ставку втопився 56-річний чоловік

Тіло жителя села Вовківці виявили у ставку, що в селі Великі Дедеркали. Під час огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

Вода не прощає неуважності та легковажності, а в стані алкогольного сп’яніння купання у водоймі – табу. Сумна статистика засвідчує: жителі Тернопільщини не надто переймаються правилами поведінки на відкритих водоймах. З початку року через утоплення загинули 24 людини з них – четверо – неповнолітні.

Останній випадок стався у селі Великі Дедеркали. На місцевому ставку люди знайшли тіло чоловіка. Виявилося, це житель села Вовківці, 1965 року народження.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з поміткою «нещасний випадок».

Поліцейські застерігають краян: не купатися у невідомих та не пристосованих для цього місцях, а головне – не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння.