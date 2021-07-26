Теребовлянські поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці з магазину

Упродовж кількох годин співробітники Теребовлянського відділення поліції встановлювали особу зловмисника. Наразі він затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про крадіжку з магазину в селі Острівець Теребовлянської територіальної громади надійшло до працівників поліції від власника. Чоловік, прийшовши вранці до крамниці, виявив сліди проникнення до приміщення. З каси зникло 550 гривень, а з полиць – різний товар.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що невідомий проник до торгового закладу, відваживши металопластикове вікно. Сигналізація в магазині була відсутні. Власник оцінив збитки у майже 5 000 гривень.

В ході оперативних заходів правоохоронці розшукали зловмисника. Причетним до злочину виявився раніше судимий 28-річний мешканець Вінницької області. У нього вилучили частину краденого товару.

Як з’ясувалося, вінничанин приїхав на Теребовлянщину в гості до знайомих. Поліцейські перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів на території краю.

Слідчі оголосили чоловіку підозру згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.