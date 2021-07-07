Чергова смерть на воді: поліцейські закликають батьків стежити за своїми дітьми

Летально завершився відпочинок на ставку для дванадцятирічного жителя Бучацької територіальної громади. Хлопчик разом з однокласником 7 липня близько 14:00 пішов гуляти. Рідним діти сказали, що йдуть грати у футбол. Проте дорогою плани змінилися і вони вирішили поплавати у місцевому ставку в селі Підзамочок.

Один з них зайшов у воду, інший – перебував на мілині. В якийсь момент школяр почав тонути. Його товариш одразу зателефонував на лінію екстреної допомоги “112″.

Рятувальники прибули на місце нещастя впродовж 10 хвилин, але хлопчика не побачили. Водолази служби надзвичайних ситуацій проводили пошукові заходи. Дитину з води дістали, але реанімувати її не вдалося. Глибина ставка – близько півтора метри.

Від початку літа на водоймах області загинуло троє неповнолітніх. Працівники ювенальної превенції звертаються до батьків стежити за своїми дітьми та цікавитися, де й з ким вони проводять вільний час.

Обов’язково потрібно розповісти школярам про небезпеку, яка може чатувати на воді. Поліцейські наголошують, що навіть той, хто добре плаває, повинен бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на водоймах.

Пам’ятайте, безпека на воді для дітей має в першу чергу створюватися саме батьками, бо лише вони несуть повну відповідальність за здоров’я і життя своєї дитини.