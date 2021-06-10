Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжок із торгових закладів

З каси кіоску, що в центрі Тернополя, зловмисник вночі викрав 800 гривень, а наступного дня обікрав продавця магазину на масиві Новий світ.

До поліцейських надійшло повідомлення від власника торгового кіоску про те, що невідома особа в ніч з 28 на 29 травня, розбивши металопластикове вікно, проникла всередину та з каси викрала 800 гривень. Того ж дня звернулася ще одна потерпіла – касир продуктового магазину. Жінка заявила: один з відвідувачів торгового закладу, скориставшись її зайнятістю, викрав зі столу смартфон.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили, що до обох крадіжок причетний раніше судимий за майнові злочини 27-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався. Викрадені та вилучені за продаж чужого смартфона кошти чоловік витратив на власні потреби.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за чч.1, 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу. За скоєне зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.