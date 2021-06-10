Поліція встановлює автомобільних злодіїв, які викрали із салону іномарки готівку

Близько 20 тисяч гривень невідома особа викрала з автівки у Тернополі. За даним фактом правоохоронці Тернопільського РУП розпочали досудове розслідування.

Заявник розповів, що припаркував свій автомобіль на одній із центральних вулиць міста. Повернувшись до іномарки, явних пошкоджень він не помітив, однак виявив, що із салону зникла готівка.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправного.

Поліцейські наголошують, що іноді зловмисники можуть вчиняти крадіжки з авто за 25 секунд. Серед способів:

- шляхом розбиття скла – як у денний, так і у нічний період;

- шляхом відволікання уваги водія – один запитує, як проїхати, інший викрадає;

- скориставшись неуважністю потерпілого або його недбалістю до своїх цінних речей;

- шляхом сканування сигналізації автомобіля.

Останній є одним із нових і вже достатньо розповсюджених методів викрадання речей із салону автівки. Аби протидіяти таким видам крадіжок, встановлюють три сигналізації. Якщо навіть іде сканування, сканують лише перший сигнал, другий сигнал включається за певний час, а вже другий включає третій, який неможливо сканувати.

Окрім цього, фахівці також радять встановлювати сигналізацію на брелоках з радіусом дії не більше за п’ять метрів. В цьому випадку крадії не зможуть прийняти сигнал на свій ноутбук для його трансформації.

Також можна використовувати сигналізацію з GSM-модулем. Цей пристрій по стільниковому зв’язку передає на засіб зв’язку господаря інформацію стосовно спрацювання сигналізації, відчинення дверей чи багажника, увімкнення двигуна, спрацювання датчика удару та про інші події. Усе, що треба для його роботи, – це наявність покриття.

Окрім цього, варто пам’ятати та дотримуватися рекомендацій:

• не залишайте вночі автомобілі в неосвітлених районах і в місцях, які недоступні для огляду (подвір’я багатоповерхових будинків, проїжджі частини доріг). Залишайте транспортні засоби у спеціально відведених місцях, де встановленні камери відеоспостереження.

• не залишайте в салоні особисті документи та документи на автомобіль, а також цінні речі (гаманець, мобільний телефон, ноутбук), які можуть привернути увагу злочинців.

Якщо ж ви потерпіли від рук зловмисників, не зволікайте, а одразу телефонуйте на лінію «102».