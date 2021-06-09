Шахрайська схема з пальним: чоловік втратив майже 120 000 гривень

Житель Козівського району, повіривши аферистові, втратив чималу суму. З заявою про злочин він звернувся до працівників відділення поліції №1 (м. Тернопіль).

Потерпілий розповів, що в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж дизпалива за вигідною ціною та зателефонував за вказаним номером. Він домовився з продавцем про зустріч і умови купівлі семи тонн пального.

Чоловік приїхав за вказаною адресою, де його очікував водій із товаром. Переконавшись у наявності пального, місцевий мешканець переказав 119280 гривень. Однак кермувальник вантажівки повідомив покупцеві, що кошти на рахунок фірми не надійшли. Для з’ясування всіх обставин потерпілий звернувся до поліцейських.

У ході перевірки працівники поліції встановили, що аферист домовився про зустріч із офіційним продавцем пального і потенційною жертвою, аби покупець, побачивши дизпаливо, переказав готівку.

Відомості про злочин правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправного.

Працівники поліції наголошують мешканцям та гостям краю: не довіряйте невідомим. Пам’ятайте: аби не бути ошуканими, дизпаливо потрібно купувати лише в офіційних представників. Якщо ж ви потрапили на гачок аферистів, не зволікайте – телефонуйте на 102.