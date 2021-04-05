Заліщицькі поліцейські встановили осіб, причетних до крадіжки чотирьох велосипедів

Зловмисники вночі проникли до під’їзду багатоповерхівки та винесли звідти чотири двоколісники. Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від жителя Заліщиків. За словами чоловіка, у нього вночі з під’їзду викрали велосипед.

Як виявилося, транспортний засіб чоловік зберігав в кладовій. Невідомий проник до приміщення, пошкодивши замок вхідних дверей. Поліцейські з’ясували, що ровери тієї ж ночі вкрали ще у трьох мешканців цієї ж багатоповерхівки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили двох осіб, причетних до злодійства. Ними виявилися раніше судимі місцеві жителі – 1978 та 1989 років народження.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисників слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.

На даний завершено досудове розслідування щодо одного з підозрюваних, іншого фігуранта поліцейські розшукують.