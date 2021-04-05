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Заліщицькі поліцейські встановили осіб, причетних до крадіжки чотирьох велосипедів

Категорія: Кримінал

velosypedyЗловмисники вночі проникли до під’їзду багатоповерхівки та винесли звідти чотири двоколісники.  Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від жителя Заліщиків. За словами чоловіка, у нього вночі з під’їзду викрали велосипед.

Як виявилося,  транспортний засіб чоловік зберігав в кладовій. Невідомий проник до приміщення, пошкодивши замок вхідних дверей. Поліцейські з’ясували,  що ровери тієї ж ночі вкрали ще у трьох мешканців цієї  ж багатоповерхівки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили двох осіб, причетних до злодійства. Ними виявилися раніше судимі місцеві жителі – 1978 та 1989 років народження.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисників слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.
На даний завершено досудове розслідування щодо одного з підозрюваних, іншого фігуранта поліцейські розшукують.

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