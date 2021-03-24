Два нещасних випадки зареєстрували правоохоронці Тернопільщини

Про пожежу в житловому будинку Бережан на лінію “102″ близько 2:40 23 березня повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Після того,як пожежу вдалося загасити, у будинку виявили тіло чоловіка, 1960 року народження.

Сусіди кажуть, що за життя він зловживав алкоголем. При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Причина загорання встановлюється.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Закритим переломом руки та ноги того ж дня відбувся житель Кременецького району. Сорокавосьмирічний чоловік незаконно видобував пісок неподалік урочища в селі Шушківці.

В якийсь момент піщана порода обвалилася і притиснула чоловіка. Це побачили люди і дістали потерпілого з піщаної пастки. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення. Триває перевірка.