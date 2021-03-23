Будьте обережні: шахраї пропонують придбати талони на пальне за заниженою ціною

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 38-рінчого жителя обласного центру про вчинення щодо нього шахрайських дій. У потерпілого аферист виманив 4400 гривень за талони на дизпаливо, які він так і не отримав.

Як встановили поліцейські, до тернополянина зателефонував незнайомець і запропонував придбати талони на дизпаливо за заниженою ціною. Чоловік не здивувався дзвінку, він і дійсно раніше телефонував по оголошеннях, аби купити пальне. Тож подумав, що його номер залишився у продавців.

Спочатку потерпілий відмовився від пропозиції, а через декілька днів сам зателефонував до незнайомця, аби придбати талони. Продавець сказав йому, на якій саме заправці він зможе забрати картки на пальне. Натомість попросив оплатити за товар 4400 гривень. Тернополянин через термінал перекинув гроші на рахунок продавця.

Вже після того, як перерахував гроші, потерпілий запідозрив щось неладне і зателефонував на гарячу лінію банку, аби відмінити платіж. Також поїхав на заправку, яку вказав зловмисник, і, як виявилося, талонів там не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Працівники поліції вже не вперше документують такі факти шахрайства та застерігають краян не вестися на оманливі пропозиції. Не перераховуйте гроші наперед за товар. Купуйте талони та картки на пальне виключно через офіційні представництва компанії в регіонах.