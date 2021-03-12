За два місця співробітники поліції області склали 810 адмінпротоколів за вчинення сімейного насилля

За січень-лютий до територіальних підрозділів поліції області надійшло понад півтори тисячі повідомлень про домашнє насильство. Найбільше зверталися за допомогою жінки.

Як розповідає інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, за результатами проведених перевірок поліцейські склали 810 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 24 кримінальних провадження.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За два місяці винесено 356 таких приписів.

Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські фіксують в обласному центрі. Вже понад рік тут працює мобільна група з протидії домашньому насильству. За два місяці її працівники здійснили 351 виїзд на такі повідомлення, в кожному третьому випадку факти насильства підтвердилися. Поліцейські склали 149 адмінпротоколів за ст. 173-2 КУпАП та 32 протоколи за ст. 183 КУпАП, відомості за шістьома фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.