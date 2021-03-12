Покупка саджанців троянд через Інтернет обернулася для жінки втратою 50 тисяч гривень

Проявляйте пильність при купівлі товару онлайн, не вносіть передоплату за нього, користуючись доставкою з післяплатою, ретельно оглядайте вміст посилки, – з такими застереженнями щоразу поліцейські звертаються до жителів області. Проте люди й надалі через свою надмірну довірливість втрачають кошти.

Повідомлення про шахрайство надійшло до Заліщицького відділення поліції від жительки одного із сіл. За словами жінки, вона через інтернет хотіла придбати саджанці троянд та втратила гроші.

Як встановили правоохоронці, потерпіла на одному із сайтів знайшла оголошення. Через вайбер зв’язалася з авторкою повідомлення та хотіла придбати у неї саджанців на 50 тисяч гривень. Обговоривши умови, зійшлися на тому, що покупець мала здійснити передоплату за товар в розмірі 10 тисяч гривень, а решту частину оплатили після його отримання поштою.

Потерпіла повірила і перерахувала незнайомці гроші. Через декілька днів і справді надійшла посилка від продавчині. Проте сама жінка не змогла її забрати, попросила свою родичку отримати і оплатити товар. Остання, забравши передачу, перерахувала 40 тисяч гривень продавчині. Вже вдома, відкривши посилку, жінка виявила, що її обшахраювали – всередині було замість 50 тисяч 80 саджанців троянд. Потерпіла намагалася зв’язатися з продавчинею, проте телефон останньої вже був вимкнений.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Тривають заходи щодо розкриття злочину.