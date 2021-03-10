Чоловік у стані наркотичного сп’яніння не зміг потрапити на роботу

Охоронці одного з приватних підприємств Чорткова заборонили працівнику приступити до виконання службових обов’язків.

Останній прийшов на роботу у стані ймовірного наркотичного сп’яніння. За словами керівника фірми, робітник поводився дивно. Коли до нього підійшли охоронці, то він зізнався, що має при собі марихуану.

На місце події підприємець викликав працівників поліції. Правоохоронці вилучили подрібнену речовину рослинного походження і направили її в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Якщо експертиза підтвердить, що це наркотик, то чортківчанин відповідатиме перед законом згідно статті 309 ККУ.